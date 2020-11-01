В понедельник, 2 ноября, циклон, который крутился над всей Украиной, сместится к востоку и приведет дожди лишь на Левобережье Украины.

Остальная территория Украины побудет без осадков, информирует синоптик Наталья Диденко в своей Facebook.

Температура воздуха ночью и днем ​​не сильно отличаться. Ночью 5 + 9 градусов, на Западе от 0 до +5 градусов.

В течение дня в Украине ожидается +8... +12 градусов, на юге +9... +14 градусов.

"Киевлянам завтра стоит одеть какой-то яркий шарфик, бросить в сумку апельсин, а потом поставить его перед рабочим компьютером, периодически нюхать (кто может), и смотреть на него время от времени для размывания осенней понедельничной меланхолии. В столице 2 ноября без осадков, температура воздуха +8 +10 градусов", - считает синоптик.

"На неделе осадков будет немного, температура будет колебаться незначительно, ощутимое похолодание ориентировочно - только через неделю. Греемся", - предупреждает Диденко.

В столице 2 ноября осадков не будет, а температура воздуха +8 +10 градусов.

"Киевлянам завтра стоит одеть какой-то яркий шарфик, бросить в сумку апельсин, а потом поставить его перед рабочим компьютером, периодически его нюхать (кто может), и смотреть на него время от времени для размывания осенней понедельника меланхолии", - рассказала Диденко.

Синоптик добавила, что на неделе осадков будет немного, но ощутимее похолодание ориентировочно начнется только через неделю.

Ранее "Страна" рассказывала, какой будет погода в ноябре.