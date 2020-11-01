Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к Конституционному суду после его решений по электронному декларированию и НАБУ.

Об этом глава страны написал на своей странице в Facebook в воскресенье.

Так, по его словам, решения КСУ уничтожают все то, за что боролись "Майданы".

"Сегодня на одной чаше весов-уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наших Майданах. Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше от безнаказанности? Или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили – да, хотим новых отношений", - написал Зе.

По его словам, эти решения Конституционного суда являются плодом сговора олигархов и старых элит.

"А вот Конституционный Суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, теми самыми, которые всегда "руку на сердце" и рубаху готовы рвать за страну, считают иначе", - написал президент, намекая очевидно, на Порошенко.

Как он считает, виноваты во всем именно судьи, поэтому их нужно убирать.

"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного Суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Конкретно против. Потому что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят – на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете.", - пишет Зеленский.

Как отмечает Телеграм-канал "Политика Страны", президент дает понять, что намерен и дальше проталкивать всеми силами свой законопроект про увольнение судей КСУ.

Напомним, в эту пятницу, 30 октября, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в Законе Украины "О предотвращении коррупции".

Перед этим Конституционный суд признал незаконным электронное декларирование и лишил полномочий НАПК.