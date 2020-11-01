В понедельник, 2 ноября, Украину накроет новая волна дождей, местами будет похолодание до +1.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре в воскресенье, 1 ноября.

Дожди пройдут мимо западных регионов, а также Одесской области. Днем будет от +8 до +14. Ночью воздух похолодает до +1+9 по Цельсию.

Синоптики предупреждают, что сегодня в большинстве Днепропетровской области будет повышенный уровень пожарной опасности.

Особенно сильными дожди будут на востоке Украины. Но, несмотря на это, воздух прогреется до +12+14.

Напомним, ранее синоптик рассказала, что в первый день ноября в Украине "дождя хватит на всех".

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