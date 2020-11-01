В воскресенье, 1 ноября, власти Израиля начали испытывать на людях потенциальную вакцину от коронавируса. В случае успешных испытаний, она станет доступна для широкой общественности к концу следующего лета.

Об этом сообщает Reuters.

Так, вначале испытаний вакцину введут 80 добровольцам. В декабре количество вакцинированных будет расширено до 960 человек. Если второй этап будет успешным, то к испытаниям приобщат 30 000 добровольцев.

"Мы находимся на заключительном этапе", - сказал генеральный директор Израильского института биологических исследований, осуществляющего испытания Шмуэль Шапира.

Напомним, о планах начать испытывать вакцину от коронавируса на людях стало известно еще вначале прошлой недели, 26 октября.

До этого мы писали, что вакцина от коронавируса в Соединенных Штатах Америки может стать доступна до конца текущего года. Но для того, чтоб ограниченные дозы стали более доступными может понадобится несколько месяцев 2021 года.