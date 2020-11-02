Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях Украины по состоянию на второе ноября. так, за сутки заразилось еще 7 959 человек, излечилось 2 513 пациентов и скончалось 110.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 38 745 случаев
  • Винницкая область - 10 789 случаев
  • Волынская область - 13 983 случая
  • Днепропетровская область - 15 411 случаев
  • Донецкая область - 11 235 случаев
  • Житомирская область - 15 363 случая
  • Закарпатская область - 14 911 случаев
  • Запорожская область - 10 370 случаев
  • Ивано-Франковская область - 21 169 случаев
  • Киевская область - 17 175 случаев
  • Кировоградская область - 2 656 случаев
  • Луганская область - 3 760 случаев
  • Львовская область - 30 700 случаев
  • Николаевская область - 8 495 случаев
  • Одесская область - 25 325 случаев
  • Полтавская область - 9 852 случая
  • Ровенская область - 19 573 случая
  • Сумская область - 12 071 случай
  • Тернопольская область - 20 963 случая
  • Харьковская область - 37 997 случаев
  • Херсонская область - 4 270 случаев
  • Хмельницкая область - 16 422 случаи
  • Черкасская область - 9 422 случая
  • Черновицкая область - 22 485 случаев
  • Черниговская область - 9 052 случая

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, Украина продолжает бить антирекорды по коронавирусу. Власти заявляют, что ситуация под контролем, по крайне мере, пока. По данным Минздрава, в среднем по Украине заполнено порядка 70% коек, отведенных под лечение коронавируса. В КГГА, по состоянию на 2 ноября, отчитались о заполняемости около 73%.

Как сообщала "Страна", в Ужгороде, который оказался в "красной" карантинной зоне разрешили работу школ, транспорта, кафе и ресторанов.

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