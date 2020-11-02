В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях Украины по состоянию на второе ноября. так, за сутки заразилось еще 7 959 человек, излечилось 2 513 пациентов и скончалось 110.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 38 745 случаев

Винницкая область - 10 789 случаев

Волынская область - 13 983 случая

Днепропетровская область - 15 411 случаев

Донецкая область - 11 235 случаев

Житомирская область - 15 363 случая

Закарпатская область - 14 911 случаев

Запорожская область - 10 370 случаев

Ивано-Франковская область - 21 169 случаев

Киевская область - 17 175 случаев

Кировоградская область - 2 656 случаев

Луганская область - 3 760 случаев

Львовская область - 30 700 случаев

Николаевская область - 8 495 случаев

Одесская область - 25 325 случаев

Полтавская область - 9 852 случая

Ровенская область - 19 573 случая

Сумская область - 12 071 случай

Тернопольская область - 20 963 случая

Харьковская область - 37 997 случаев

Херсонская область - 4 270 случаев

Хмельницкая область - 16 422 случаи

Черкасская область - 9 422 случая

Черновицкая область - 22 485 случаев

Черниговская область - 9 052 случая

Напомним, Украина продолжает бить антирекорды по коронавирусу. Власти заявляют, что ситуация под контролем, по крайне мере, пока. По данным Минздрава, в среднем по Украине заполнено порядка 70% коек, отведенных под лечение коронавируса. В КГГА, по состоянию на 2 ноября, отчитались о заполняемости около 73%.

Как сообщала "Страна", в Ужгороде, который оказался в "красной" карантинной зоне разрешили работу школ, транспорта, кафе и ресторанов.