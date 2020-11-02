Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 2 ноября
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях Украины по состоянию на второе ноября. так, за сутки заразилось еще 7 959 человек, излечилось 2 513 пациентов и скончалось 110.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 38 745 случаев
- Винницкая область - 10 789 случаев
- Волынская область - 13 983 случая
- Днепропетровская область - 15 411 случаев
- Донецкая область - 11 235 случаев
- Житомирская область - 15 363 случая
- Закарпатская область - 14 911 случаев
- Запорожская область - 10 370 случаев
- Ивано-Франковская область - 21 169 случаев
- Киевская область - 17 175 случаев
- Кировоградская область - 2 656 случаев
- Луганская область - 3 760 случаев
- Львовская область - 30 700 случаев
- Николаевская область - 8 495 случаев
- Одесская область - 25 325 случаев
- Полтавская область - 9 852 случая
- Ровенская область - 19 573 случая
- Сумская область - 12 071 случай
- Тернопольская область - 20 963 случая
- Харьковская область - 37 997 случаев
- Херсонская область - 4 270 случаев
- Хмельницкая область - 16 422 случаи
- Черкасская область - 9 422 случая
- Черновицкая область - 22 485 случаев
- Черниговская область - 9 052 случая
Напомним, Украина продолжает бить антирекорды по коронавирусу. Власти заявляют, что ситуация под контролем, по крайне мере, пока. По данным Минздрава, в среднем по Украине заполнено порядка 70% коек, отведенных под лечение коронавируса. В КГГА, по состоянию на 2 ноября, отчитались о заполняемости около 73%.
Как сообщала "Страна", в Ужгороде, который оказался в "красной" карантинной зоне разрешили работу школ, транспорта, кафе и ресторанов.