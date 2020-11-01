Правоохранители в Ницце задержали пятого и шестого подозреваемого в рамках расследования террористической атаки, которая произошла в соборе во время службы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным журналистов, задержаны двое мужчин возрастом 25 и 63 года. Они оба находились в месте проживания ранее задержанного тунисца, который общался с исполнителем теракта.

Кроме того, по данному делу задержаны еще трое человек. Это 35-летний исполнитель и его двоюродный 33-летний брат. Также задержан мужчина 47 лет, который был замечен на кадрах видеонаблюдения рядом с террористом.

Напомним, утром 29 октября во французском курортном городе Ницца произошло нападение в храме. Мужчина, вооруженный ножом, обезглавил женщину и заколол мужчину. Всего сообщается о трех жертвах и двух раненых. Преступника удалось задержать.

Также мы писали о том, что Макрон отреагировал на теракт в Ницце и вывел на улицы армию.

Позже выяснилось, что одной из жертв преступника оказалась гражданка Бразилии.