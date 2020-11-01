Зверинецкий монастырь закрыли на карантин. Фото: Зверинецкий монастырь

Архангело-Михайловский Зверинецкий мужской монастырь Украинской православной церкви московского патриархата в Киеве закрылся на карантин из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба храма. 

"По благославению Владыки Кассиана с 30.10.2020 монастырь находится на самоизоляции. Все уставные богослужения и молебны проходят в закрытом режиме. Просим о молитвенной поддержке Зверинецкой обители", - говорится в сообщении. 

Отметим, за последние сутки в Киеве стало известно о 689 новых пациентах с коронавирусом, еще 12 человек скончались. 

Напомним, в Киеве зафиксировали очередную вспышку коронавируса. На этот раз - в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там за последние несколько дней Covid-19 обнаружили у 26 служительниц, из них у 22 - в течение минувших суток. Теперь монастырь закрыли на карантин.

Как сообщала "Страна", Свято-Феодосийский ставропигиальный мужской монастырь в Киеве также закрылся на карантин. В храме Православной церкви Украины выявлена вспышка коронавируса.

 

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