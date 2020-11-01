Милиция Беларуси подтвердила факт стрельбы для запугивания протестующих в Минске.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.

"Правоохранители применяли предупредительные выстрелы в воздух для пресечения нарушений закона", - заявила она.

Накануне очевидцы сообщали, что несколько десятков силовиков с оружием и в камуфляже перекрыли путь колонне активистов, после чего люди начали обходить их по тротуарам. После этого силовики стали стрелять в воздух.

Напомним, в воскресенье, 1 ноября, в Минске проходит новая акция протеста против Александра Лукашенко, на которую пришло около пяти тысяч человек.

Как сообщала "Страна", в Министерстве иностранных дел Украины посоветовали следить за обновлениями на сайте касательно ситуации в Беларуси перед посещением соседней республики.