В воскресенье, 1 ноября, в Турции возросло количество жертв, скончавшихся в результате землетрясения – погибли 49 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, по последним данным, в Измире скончались 49 человек. Травмы получили 896 человек. В больницах, под присмотром медиков находятся 214 граждан.

Напомним, 30 октября, на западе Турции, в Измире, произошло землетрясение. Оно было мощным - 6,6 баллов. Спустя несколько часов появилась информация о том, что в результате катаклизма скончались 12 человек. Еще 419 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее мы писали о том, что землетрясение ощущалось не только на западе Турции и в Греции, но также затронуло Болгарию, Кипр, Египет, Ливию, Великобританию и Македонию.