До 6 ноября в Киеве должны официально объявить победителей выборов в Киевсовет.

Однако, многие кандидаты в депутаты, которые не прошли в Киевсовет, уже начали отчитываться о результатах. Всего в совете 120 депутатов. За эти места соревновались 2100 кандидатов.

"Страна" составила список, кто из известных людей пролетел мимо Киевсовета.

О том, что не попал в Киевсовет, уже на своей странице в Facebook написал известный адвокат Алексей Шевчук.

Он баллотировался в Киевсовет от партии "Удар" и шел по 7 округу, который охватывает Оболонский район столицы. "Меня спрашивают, прошел ли я в Киевсовет? Отвечаю: нет. Сколько нам не хватило? Отвечаю: примерно 90 голосов. Мы собрали более 2 тысяч голосов в сложном Оболонском районе и делали это впервые", - написал Шевчук. Как уточнил Шевчук "Стране", он набрал две избирательные квоты. Но из-за сложной избирательной системы, даже прохождение избирательной квоты не гарантировало попадание в Киевсовет.

Кроме Шевчука, из представителей "Удара" за бортом Киевсовета остаются телеведущий, журналист, автор телепрограмм на канале "24" Егор Чечеринда, Максим Бурсак – боксер-профессионал, выступающий в средней и во второй средней весовых категориях и сын певицы, экс-нардепа четырех созывов Оксаны Билозир Андрей Билозир (его жена Лариса Билозир - народный депутат). Также по спискам "Удара" не смогла пройти в Киевсовет модель Юлия Гершун, которая в 2018 году она одержала победу на конкурсе "Миссис Вселенная 2018", проходивший на Филиппинах.

Из известных людей, которые не смогли пройти в Киевсовет от "Слуги народа", - Зоряна Скалецкая, бывший министр здравоохранения и доцент Киево-Могилянской академии. Кроме того, не попала в Киевсовет юрист-криминолог Анна Маляр. Она эксперт телевизионных проектов "Говорит Украина", "Зритель как свидетель", "Касается каждого", "Битва экстрасенсов" и прочих. Анонимный канал "Темный рыцарь", который ведут нардепы от "Слуги народа", причислил ее к порохоботам. Осенью 2019 года она выступала против "формулы Штайнмайера", повторяя риторику "партии войны".

Также не смогла избраться депутатом 28-летняя Дарья Исаева. По данным ЦИК она безработная. Но исходя из ее страницы в Facebook, она является телеведущей погоды на канале ZIK, сотрудницей информационного управления Верховной Рады, магистром политологии и светским хроникером мужского журнала Proman Ukraine. Также Дарья Исаева - кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Жила в Нью Йорке, была моделью и снималась в клипах американских исполнителей.

Еще не набрали нужное количество голосов пресс-секретарь парламентской фракции "Слуги народа" Юлия Палийчук, бывшая журналистка, которая создавала свой бренд женской одежды, и телезвезда - Анна Олицкая, которая работает ведущей на "Новом канале", а в список была включена по протекции Николая Тищенко.

За бортом Киевсовета остается Олег Болдырев, военный писатель и блогер, известен под псевдонимом Мартин Брест. Он был мобилизован в шестую волну в 2015 году, служил в 72 ОМБр. После демобилизации работал ведущим "Армии FM" на Центральной телестудии Минобороны, два года работал в Департаменте патрульной полиции на должности старшего инспектора по особым поручениям.

В 2019 году был 48-м номером в списке "Европейской солидарности" на выборах в Верховную Раду, но узнав свой номер в списке, вышел из партии и отказался участвовать в выборах.

Сейчас он баллотировался в депутаты от партии "Голос", но не смог набрать нужное количество голосов.

Еще один кандидат от "Голоса", который не смог пройти в Киевсовет, - баскетболист Станислав Медведенко. Он двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации.

Пролетела мимо Киевсовета кандидат от "Европейской солидарности", экс-нардеп от "Самопомощи" Виктория Пташник. В свое время Пташник исключили из фракции "Самопомощи" после голосований за поддержку изменений к Конституции относительно особого статуса Донбасса.

В прошлом году Пташник баллотировалась от партии "Голос" в Раду в Шевченковском районе, но безуспешно.

Самый известный кандидат от "Батькивщины", которая не смогла пройти в Киевсовет, - Екатерина Глимбовская - жена экс-главы ГФС Романа Насирова. Отец Екатерины - Александр Глимбовский, глава строительной корпорации "Альтис-Холдинг", которая занималась строительством Охматдета, реконструкцией Почтовой площади и строительством терминала D в аэропорту "Борисполь".