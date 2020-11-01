В Индии правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в продаже "лампы Алладина". Чтобы ввести в заблуждение покупателя, один из них переоделся в джинна.

ОБ этом сообщает The Guardian.

В полицию обратился врач из штата Уттар-Прадеш после того, как приобрел предполагаемую "лампу Аладдина" за семь миллионов рупий (около 90 тысяч долларов – Ред.). К правоохранителям мужчина решил обратиться после того, как заподозрил, что лампа не имеет никаких магических свойств, в отличии от лампы из сказки.

По словам врача, один из мошенников представился оккультистом и якобы "вызвал джинна из лампы". Когда покупатель захотел потрогать духа, ему отказали, сообщив, что это опасно.

В итоге врач купил лампу, когда получил заверения, что она принесет здоровье, богатство и удачу. Позже он понял, что "джинном" был один из мошенников в костюме.

Правоохранители выяснили, что подобным образом были обмануты уже несколько человек.

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