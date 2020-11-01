В Испании две ночи подряд продолжались акции протеста против карантинных ограничений и запретов, которые были введены. Местами митинги переросли в разграбление магазинов и стычки с полицией. Задержаны около 50 человек.

Об этом сообщает El Paris.

Протестующие требовали отменить комендантский час и точечные "локдауны", введенные из-за напряженной ситуации с коронавирусом. По информации журналистов, "ядром" протестующих являются ультраправые и антисистемные группы.

После того, как протесты прошли в Барселоне, они "перекинулись" на другие города – Мадрид, Малагу, Логронью и Сантандер.

В Мадриде протестующие опрокинули и подожгли несколько контейнеров, а также разбили витрины магазинов и банков. Там правоохранителям пришлось задержать 32 человек.

А в Логроньо на акцию протеста вышли 400 человек. Мирный протест в какой-то момент в ограбление магазина и стычки с полицией. Задержать пришлось шестерых демонстрантов.

В Барселоне среди протестующих были работники ресторанов, сферы красоты, а также спортзалов и клубов. В результате столкновения с правоохранителями были задержаны 12 человек.

Пострадали за вечер и ночь около 30 правоохранителей.

В Испании вторую ночь к ряду протестуют против карантинных ограничений. Видео: YouTube/El Paris

Напомним, недавно в Риме прошли протесты против карантина. Полиция разгоняла недовольных водометами.

Также мы писали, что в Чили протестующие сожгли две церкви.