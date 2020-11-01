В Николаевской области пьяный "глава семейства" пришел домой с бутылкой химического вещества, которым облил сожительницу и дух детей - 15-летнего сына и годовалую дочь. Пострадавшие были госпитализированы с ожогами.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области в Facebook.

"В Новоодесском районе полицейские задержали мужчину, который пытался убить свою семью, облив химическим веществом. Сейчас злоумышленнику следователи объявили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сообщение о том, что в местную больницу с химическими ожогами доставлены 33-летняя женщина и двое ее детей, 15-ти лет и одного года, полицейские получили вечером 31 октября от медиков", - говорится в сообщении.

Известно, что 31-летний мужчина вернулся домой поздно вечером в состоянии алкогольного опьянения. Он принес бутылку с ядовитым химическим веществом, которым облил домочадцев.

Бутылку, в которой находилась ​​жидкость, полицейские изъяли и направили на экспертизу. Задержанному объявили о подозрении в покушении на убийство, в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Напомним, в Москве мужчину, который заступился за свою коллегу на улице, облили серной кислотой. Он попал в больницу с ожогами лица и головы.

Как сообщала "Страна", в селе Долгое, Закарпатской области, полиция задержала мужчину, который во время ссоры в баре облил бензином гражданина Латвии и поджег его.