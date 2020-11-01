Вице-президент ФК "Шахтер" Борис Колесников заявил, что матч донецкого футбольного клуба с немецкой "Боруссией" пройдет с пустыми трибунами.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив фото соответствующего распоряжения главы Минздрава Максима Степанова.

"Дорогие друзья!!! 3-го ноября в 19:55 на Олимпийском стадионе в Киеве Шахтёр принимает Боруссию в групповом турнире Лиги Чемпионов УЕФА. В это раз с нами будут студенты индустриального, строительного, аграрного техникумов и медицинского училища школы номер 6 города Константиновка, машиностроительного и коммунального города Дружковка!!! БОЛЕЕМ ЗА ШАХТЁР ВМЕСТЕ !!! P.S. фото с матча Шахтёр-Интер (Милан). К сожалению согласно письму Минздрава матч пройдёт без зрителей", - написал он.

Накануне Минздрав разрешил "Шахтеру" провести матч против менхенгладбахской "Боруссии" со зрителями, однако эпидемиологическая обстановка изменилась.

В Украине сейчас активных больных коронавирусом - 226 693 человек, с начала пандемии переболело 395 440 украинцев, а скончалось 7 306. Излечилось за это время более 161 тысячи человек, однако с каждым днем заболеваемость все ближе подбирается к отметке в восемь тысяч новых пациентов за сутки.

Напомним, после сенсационной победы "Шахтера" над "Реалом" в Лиге Чемпионов со счетом 3:2 главный тренер донецкого ФК Луиш Каштру заявил, что первый тайм этой игры был лучшим таймом "горняков" в сезоне.

Как сообщала "Страна", главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте считает, что несмотря на сухую ничью в матче против "Шахтера", его команда показала хорошую игру.