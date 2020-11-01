В воскресенье, 1 ноября, в Минске проходит новая оппозиционная акция протеста, на которую пришло около пяти тысяч человек.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает "Интерфакс".

Так, первые колонны протестующих собираются на Проспекте независимости, неподалеку от Парка Челюскинцев. Протестующие развернули национальные бело-красно-белые флаги.

Группы активистов начали движение по проспекту. Остальные из них выходят на проезжую часть.

Напомним, с сегодняшнего дня Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19.

Также "Страна" приводила слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он никогда не отворачивался от России и никогда не отвернется от нее в будущем.