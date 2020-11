Международная группа ученых, обнаружившая генетическое заболевание, которое в 40% случаев приводит к смерти мужчин, рассказала как болезнь получила свое непростое название "VEXAS".

Об этом сообщает The New England Journal of Medicine.

Так, заболевание назвали VEXAS. При этом ученые ориентировались на первые буквы понятий, которые связаны с болезнью (вауоли, фермент E1, Х-сцепленный, аутовоспалительный, соматический).

По словам исследователей, открытое ними расстройство объясняет появление воспалительных синдромов у взрослых, которые раньше медицина не могла связать между собой.

Причиной возникновения VEXAS ученые называют мутации в генах UBA1.

