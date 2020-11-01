Депутат от "Оппозиционного блока" Дмитрий Шенцев опроверг информацию, что убитый в ресторане Харькова мужчина работал у него охранником.

Об этом депутат написал в Facebook.

"По поводу утренней новости, активно разгоняемой в СМИ и соцсетях. Только ленивый сегодня не написал об ужасном инциденте в харьковском ресторане, в результате которого был убит молодой мужчина.

Уважаемые журналисты и любители сенсаций, ваше стремление хайпануть и привлечь политику туда, где ей не место, сегодня перешло все границы.

Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал. Точка" - написал депутат.

Напомним, что рано утром 1 ноября в харьковском ресторане Biani бутылками насмерть забили мужчину, который устроил в заведении стрельбу. Позже СМИ сообщили, что это 37-леиний Руслан Смирнов, который работал охранником у нардепа Дмитрия Шанцева.

Также ранее мы писали, что в ночном клубе Харькова ранили двух посетителей.