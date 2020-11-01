Появилось видео, как в Николаеве полиция вытащила из маршрутки пассажира без маски
В сети появилось видео задержания пассажира маршрутки без маски, которого полицейские вытащили из транспорта и увели.
Об этом сообщают "Новости N".
Патрульная полиция Николаева заметила маршрутное такси №16, в котором несколько человек ехали без масок. Правоохранители остановили транспорт около остановки "Центральный рынок", оштрафовали водителя и вытащили одного из нарушителей из маршрутки, применяя силу.
После того, как пассажира вытолкали на улицу, он начал требовать у полиции показать удостоверения. В итоге разбирательств мужчину оттолкали за остановку, взяли под руки и увели в сторону от снимающих видео прохожих.
Видео: YouTube / Николай Федоров
Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов просит депутатов Верховной Рады ввести штрафы за неношение масок.
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