В воскресенье, 1 ноября, стало известно о смерти от коронавируса 63-летнего экс-мэра Павлограда Ивана Метелицы.

Об этом сообщает пресс-служба Павлоградского городского совета.

"31 октября 2020 года на 64-м году жизни перестало биться сердце Метелицы Ивана Сергеевича. Мэр Вершина А.О., депутаты городского совета и исполнительный комитет соболезнуют родным, близким и всем, кто знал Ивана Сергеевича", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после заражения коронавирусом Метелица лечился в Павлоградской больнице интенсивного лечения, но после ухудшения состояния здоровья он был направлен санавиацией в Днепр, в областную больницу имени Мечникова.

Несколько дней Метелица пребывал в искусственной коме, медикам не удалось его спасти.

Иван Метелица в период с 1994 по 2006 и с 2010 по 2015 годы был мэром Павлограда.

Напомним, мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко 29 октября внезапно скончался в областной больнице Чернигова. У градоначальника, которому было всего 47 лет, диагностировали двустороннюю пневмонию и коронавирус.

Также "Страна" рассказывала, что недавно от коронавируса умер действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук.