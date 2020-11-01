В Киеве задержали мужчину, который давал ложные сообщения о минировании многих общественных объектов в центре Киева, в том числе, моста Патона.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Сегодня утром в столичную полицию поступило три сообщения о минировании различных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона. По указанным адресам немедленно выезжали работники профильных служб полиции Киева. В результате проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли. По факту ложного сообщения о минировании следователи начали уголовное производство", - указано в сообщении.

В течение часа после проверки стратегических объектов на наличие взрывчатки правоохранители установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Им оказался житель Черниговской области 1993 года рождения.

При задержании свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку был пьян. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, из-за минирования моста Патона через Днепр правоохранителям пришлось перекрыть движение в обоих направлениях, несмотря на час пик.

Как сообщала "Страна", ранее пассажир международного аэропорта "Запорожье" "заминировал" самолет сообщением "Запорожье-Анталия", правоохранители эвакуировали 180 человек.