На территории Украины активно развиваются проекты, которые занимаются поддержкой белорусской оппозиции. Эти организации ставят своей целью работу с протестным активом, который выезжает из соседней страны и оседает в Киеве.

Примечательно, что связаны эти проекты с западными донорами и украинскими "соросятами".

В самом же Минске продолжается Беломайдан. Протесты, правда, уже не слишком масштабные, но тем не менее полностью не затухают. И вряд ли данные процессы - в Минске и Киеве - никак не связаны между собой.

Разбирались, что сейчас происходит в Беларуси и как это связано с Украиной.

Что происходит в Минске и растет ли Беломайдан

В прошлый понедельник истек срок ультиматума, который ставила Тихановская Лукашенко - уйти со своего поста. В случае его невыполнения она грозила общенациональной забастовкой.

Но эта угроза оказалась полным пшиком - предприятия работают в прежнем режиме. Детальнее об этом - в материале "Страны" Дембельский аккорд Тихановской. Удалось ли снова раскачать майдан в Беларуси после "ультиматума" Бацьке.

Тогда же прогнозировали, что после этого провала акции пойдут на спад. Так и произошло - вчерашняя воскресная акция была гораздо менее масштабной. Хотя и довольно активной. Многие протестующие собрались на этот раз на окраине Минска, в урочище Куропаты, где захоронены жертвы репрессий НКВД. Митинг назывался "Деды".

В районе детской железной дороги силовики разгоняли оппозиционеров светошумовыми гранатами и выстрелами в воздух. В МВД утверждали, что ответили таким образом на попытку нападения.

Также небольшое шествие прошло в центре города по проспекту Независимости.

Тем временем в КГБ Беларуси заговорили о "рельсовой войне": неизвестные по призывам оппозиционного телеграм-канала "Нехта" портят стрелки на путях сообщения.

Александр Лукашенко на все это ужесточает риторику и говорит, что церемониться с теми, кто поднимает руку на власть или госимущество, не станет. Никаких тенденций к тому, чтобы его позиция смягчилась нет.

Отдельные пассажи в своих недавних заявлениях Бацька посвятил тому, что у Минска нет других союзников кроме Москвы. И что Беларусь и Россия по сути находятся в кольце врагов.

То есть в их число, видимо, Лукашенко внес и Украину. И, надо сказать, основания к этому есть. Недавно Зеленский поддержал инициативу "Междуморье" - стратегические отношения в тройки "Польша, Украина, Литва". Это страны, которые окружают Беларусь с юга, запада и севера.

В общем своеобразное "кольцо анаконды" вокруг белорусов.

При этом в Украине уже начали перенимать тактику Польши по работе с белорусской оппозицией.

Алло, мы ищем эмигрантов

На днях на одном из украинских телеграм-сервисов вакансий появилось объявление о наборе персонала в недавно созданную организацию Free Belarus Center. Вакансии размещаются и на других ресурсах.

В FBC ищут коммуникационных менеджеров, ассистентов. "Гражданство не имеет значения", - указывают авторы объявлений.

Интересно, что эта организация пока что не зарегистрирована в Украине. По крайней мере, ее следов нет открытых реестрах. Однако ее уже презентовали в Киеве- это произошло 22 сентября. И, как видим, есть деньги на оплату труда сотрудников. Объявления об их наборе размещаются на платных сервисах вакансий.

Для работы в FBC жить надо в Киеве, уточняют работодатели. У организации уже есть офис в столице.

Кто финансирует новорожденную организацию по белорусскому вопросу - пока неизвестно. В то же время одним из ее главных партнеров и можно сказать - сооснователем - стало украинское неправительственное ГО "Зміна".

Оно существует на гранты западных посольств и Госдепартамента США.

Руководитель "Змины" Татьяна Печончик приняла участие в открытии "Белорусского центра". И заявила, что по линии ее организации белорусам, прибывающим в Украину, будет оказываться бесплатная психологическая и юридическая помощь.

Объявления о такой помощи действительно скоро появились на Facebook-странице "Свободного белорусского центра".

Размах благотворительности достаточно серьезный. Всем, кто пострадал от действий белорусских властей, гарантируется десять бесплатных психологических консультаций в Киеве, каждая из которых длится 50 минут.

Для понимания затрат - с столице стандартные расценки на часовую консультацию психолога стартуют в районе тысячи гривен.

Также центр оказывает бесплатные юридические консультации белорусам, бежавшим от Лукашенко. Что также недешевое удовольствие.

Это не единственные затратные статьи для новосозданного центра. Координатор проекта, живущая в Киеве минчанка Полина Бродик анонсировала стипендии для оппозиционно настроенных белорусских журналистов и вообще граждан этой страны, желающих повысить свой уровень компетенции - видимо, по "революционным" вопросам.

"Скоро мы запустим стипендиальную программу для активистов и журналистов из Беларуси, которая позволит им работать в украинских и зарубежных профильных организациях, чтобы получать новые знания и опыт", - заявила она в ходе презентации.

Результатом, видимо, должно стать появление "нехт" украинского разлива - редакций, которые транслируют нужные мессиджи на Беларусь.

Еще два участника инициативы - выехавший из Беларуси оппозиционер Антон Родненков и живущая в Киеве советница члена белорусского Координационного совета Павла Латушко Юлия Каминская.

Как видим, есть одна группа целей проекта - помощь белорусам, уехавшим по политическим мотивам в Украину: содействие в поиске жилья, юридические, психологические моменты. Основательница "Центра" Полина Бродик даже предложила им скидки на услуги ей же принадлежащей клининговой компании.

Также "Центр" продвигает идею онлайн-обучения детей белорусских эмигрантов - то есть не в украинских школах, а на удаленке, где им будут преподавать белорусский язык и историю. И выдавать аттестаты белорусского образца (напомним, что в Украине благодаря тотальной украинизации образования почти исчезли школы с преподаванием на языках нацменьшинств).

Еще одни из более-менее прикладных задач "Центра" - законодательно позволить белорусам, которые уезжают от репрессий, находиться в Украине дольше, чем положенные законом 90 дней.

Однако есть и другие цели - политическая мобилизация белорусских эмигрантов. Руководитель "Змины" Печончик рассказала, что "Центр" будет документировать нарушения прав человека и проводить "акции в поддержку прав человека".

Причем они уже проводятся. Например, "женские марши" против Лукашенко, которые уже несколько проходили в Киеве и заканчивались у белорусского посольства. Их организатором выступила координатор FBC Полина Бродик. Даже когда еще не была главой "Центра" - акции безостановочно шли с августа.

Теперь анонсы маршей появляются на ФБ-странице "Центра".

Сама же координатор FBC Полина Бродик - до работы в "Центре" была координатором проектов иного центра - "Гражданских свобод". Он тоже представлен в Киеве и официально финансируется западными донорами (самый крупный из которых - "Открытое общество" Сороса).

Косплеим Польшу

То есть, судя по всему на западные гранты в Украине уже создаются организации, которые, помимо благотворительных вещей, работают на мобилизацию протестного актива из Беларуси.

В этом смысле Украина может стать похожей на Польшу, где финансируют и координируют белорусскую оппозицию. Результатом стали предельно испорченные отношения между Минском и Варшавой. Со всеми вытекающими - усиленным пограничным режимом и торговыми ограничениями.

Не исключено, что такие же последствия будут и для украино-белорусских отношений, если в Киеве начнут "выращивать" оппозицию для Лукашенко.

Есть и другие потенциальные угрозы. В случае с Польшей и той же Литвой, Лукашенко уже вовсю использует риторику военного конфликта. И заявляет, что указанные страны едва ли не готовят военное вторжение в Беларусь.

Если такие заявления начнут сыпаться и в адрес Украины, то за ними последуют и аналогичные действия: приведение в боеготовность белорусских войск, а также призывы к России совместно противостоять "украинской угрозе".

А это уже другой уровень межгосударственной напряженности.

Единственное отличие от Польши - пока работа с протестным элементом ведется не за средства государства Украина. А на деньги западных доноров. Однако это вряд ли сильно понизит накал в отношениях с Беларусью: в конце концов, в Минске вряд ли поверят, что украинская власть к действиям этих центров не причастна.