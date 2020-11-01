В Мукачевской районной территориальной избирательной комиссии застрелился полицейский, который охранял бюллетени. Его нашел напарник, который пришел на пересменку.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

"Сейчас в полиции не рассказывают детали. Удалось узнать, что полицейский, который пребывал на дежурстве в районной ТИК совершил себе выстрел в голову", - говорится в сообщении.

Согласно неподтвержденным данным, мужчину нашел коллега по службе, который пришел на смену. Сейчас пострадавший находится в больнице, медики борются за его жизнь.

Напомним, мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко 29 октября внезапно скончался в областной больнице Чернигова. У градоначальника, которому было всего 47 лет, диагностировали двустороннюю пневмонию и коронавирус.

Также "Страна" рассказывала, что недавно от коронавируса умер действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук.