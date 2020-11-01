1 ноября после того, как карпатские горы замело снегом, на высокогорье установилась ясная и морозная погода. Местные жители считают, что в регион окончательно пришла зима.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

"Горные вершины уже покрыты снегом, а некоторые горнолыжные курорты почти готовы открывать сезон. По состоянию на 6:50, 01.11.2020 на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер западный, 5-6 м/с., Температура воздуха -6° С", - сообщили в пресс-службе Черногорского горного спасательно-поискового поста.

По информации журналистов, большое количество снега выпало на горном хребте "Драгобрат".

Поп Иван замело снегом

Напомним, в субботу, 31 октября, высокогорье Карпат замело снегом, а температура воздуха понизилась до 4 градусов мороза.

Так, на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость сохранялась до 60 метров, ветер восточный, 4-5 м/с. Температура воздуха -4 градуса, а также мелкий снег.

Как сообщала "Страна", ранее синоптики прогнозировали похолодание в западных регионах.