Всего в Австралии 27 595 случаев по данным университета Джона Хопкинса

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что в стране впервые с 9 июня не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом за сутки.

Об этом чиновник рассказал у себя на странице в Twitter.

"Сегодня ноль случаев передачи - по всей Австралии. Это первый с 9 июня день с нулевым уровнем инфицирования", - говорится в сообщении.

Кроме того, Хант поблагодарил всех сотрудников общественного здравоохранения, а также народ Австралии.

Напомним, в страны Европейского Союза, которые массово закрываются на локдаун, по прежнему разрешен въезд туристов из Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Уругвая, Южной Кореи, Японии и Китая.

Ранее мы писали, что глава Европейского Совета Шарль Мишель созывает экстренный саммит лидеров стран Евросоюза из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной инфекции на континенте.

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