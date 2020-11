Министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что в стране впервые с 9 июня не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом за сутки.

Об этом чиновник рассказал у себя на странице в Twitter.

"Сегодня ноль случаев передачи - по всей Австралии. Это первый с 9 июня день с нулевым уровнем инфицирования", - говорится в сообщении.

Кроме того, Хант поблагодарил всех сотрудников общественного здравоохранения, а также народ Австралии.

Zero community transmission cases today - Australia wide. The first national zero community transmission day since June 9.



Thank you to all of our amazing health & public health workers & above all else, the Australian people. pic.twitter.com/jYuFO54mHj