На Филиппинские острова обрушился мощнейший ураган "Гони", скорость ветра в котором достигла 225 км/ч. Тайфун передвигается на скорости около 25 км/ч.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Associated Press.

Из-за опасений за жизни граждан, местным властям пришлось эвакуировать, по меньшей мере, миллион человек. Сейчас ураган достиг острова Катандуанес, вскоре стихия доберется и до самого густонаселенного острова - Лусон, на котором находится столица страны Манила.

Местные жители предупреждены о вероятности наводнений, дожди не прекратятся в ближайшие 12 часов.

"Эвакуировать людей пока труднее из-за коронавирус", - заявил региональный представитель гражданской обороны Бикол Алексис Наз.

Отметим, "Гони" - самый мощный тайфун, который обрушился на Филиппины со времен "Хайяня" в 2013 году, когда жертвами стихии стали более шести тысяч человек.

Напомним, в 2020 году произошло так много ураганов, что у американских метеорологов закончились имена для их названий. С такой проблемой столкнулись в Национальном ураганном центре США, где испытывают затруднения с тем, какие имена присваивать будущим тайфунам и шквалам нынешнего года.

Как сообщала "Страна", из-за мощнейшего тайфуна "Хайшен", который обрушил ураган и ливень на Японию 6 сентября, сообщение об эвакуации получили 1,6 миллиона жителей страны.