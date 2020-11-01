В Киеве неизвестные сообщили о минировании моста Патона через Днепр. Из-за этого правоохранителям пришлось перекрыть движение по переправе в обоих направлениях, несмотря на час-пик.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

"Внимание. Поступило сообщение о минировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее житель Вишневого Виталий Ткаленко, который в июне этого года угрожал взорвать столичный мост "Метро", был отпущен судом из психиатрического учреждениям под круглосуточный домашний арест.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале взрывотехники, кинологи и правоохранители искали взрывчатку. О заминировании сообщил неизвестный. Из помещения вокзала эвакуировали всех пассажиров и работников, а посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы. Поезда курсировали по графику.