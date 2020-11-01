В Киеве коронавирус за сутки выявили у 689 человек. Среди них 49 детей
В воскресенье утром, 1 ноября, в Киеве увеличилось количество зараженных коронавирусом. За последние 24 часа болезнь подтвердилась у 689 человек.
Об этом рассказал киевский мэр Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
"В Киеве прошлой ночью обнаружили еще 689 больных коронавирусом. Умерли 12 человек. Всего коронавирус забрал жизни 778 человек. Подтвержденных случаев заболевания на covid-19 на сегодня в столице уже 38 238", - говорится в сообщении.
Уточняется, что среди заболевших есть:
353 женщины (от 18 до 84 лет);
287 мужчин (от 18 до 85 лет);
20 девочек (от 1 месяца до 16 лет);
29 мальчиков (от 3 месяцев до 17 лет).
Кроме того, за прошедшие сутки коронавирусом заболели 25 медиков. Госпитализировать пришлось 59 человек. Выздоровели 50 пациентов.
"Больше всего случаев заболевания за прошлые сутки обнаружили в Днепровском районе – 122, Соломенском – 117. Еще 88 случаев обнаружили в Голосеевском районе", - говорится в тексте сообщения.
Напомним, сегодня в Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось на 7 959 человек. За сутки скончались 110 пациентов.
Также "Страна" рассказывала, что вчера в Черновицкой области было выявлено рекордное число новых случаев коронавирусной болезни - более 400.