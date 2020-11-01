В воскресенье утром, 1 ноября, в Киеве увеличилось количество зараженных коронавирусом. За последние 24 часа болезнь подтвердилась у 689 человек.

Об этом рассказал киевский мэр Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"В Киеве прошлой ночью обнаружили еще 689 больных коронавирусом. Умерли 12 человек. Всего коронавирус забрал жизни 778 человек. Подтвержденных случаев заболевания на covid-19 на сегодня в столице уже 38 238", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди заболевших есть:

353 женщины (от 18 до 84 лет);

287 мужчин (от 18 до 85 лет);

20 девочек (от 1 месяца до 16 лет);

29 мальчиков (от 3 месяцев до 17 лет).

Кроме того, за прошедшие сутки коронавирусом заболели 25 медиков. Госпитализировать пришлось 59 человек. Выздоровели 50 пациентов.

"Больше всего случаев заболевания за прошлые сутки обнаружили в Днепровском районе – 122, Соломенском – 117. Еще 88 случаев обнаружили в Голосеевском районе", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, сегодня в Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось на 7 959 человек. За сутки скончались 110 пациентов.

Также "Страна" рассказывала, что вчера в Черновицкой области было выявлено рекордное число новых случаев коронавирусной болезни - более 400.