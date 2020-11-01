В ночь на 1 ноября в харьковском ресторане Biani бутылками насмерть забили мужчину, который устроил в заведении стрельбу.

Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Андрей Цаплиенко.

По его данным, около 05:49 в заведении по адресу Ярослава Мудрого, 21 мужчина в возрасте около 40 лет зашел в ресторан и по неизвестной причине открыл стрельбу. Находящиеся в ресторане начали разбивать об него бутылки. В результате он скончался.

Позже журналист удалил пост.

Предварительно стало известно, что погибший - Руслан Вадимович Смирнов, телохранитель действующего народного депутата Дмитрия Шенцева (внефракционный, был избран в парламент по мажоритарному округу, входил в "ахметовскую" часть партии "Оппозиционный блок"). Об этом сообщает ТСН.

По информации полиции, мужчина достал пистолет ФОРТ 12, на который у него было разрешение, и открыл стрельбу. После чего "посетители начали его укрощать, разбивая бутылки об него". В результате нападавший умер на месте, о пострадавших в результате стрельбы неизвестно.

Напомним, в Одесской области, где недавно расстреляли криминального авторитета, мужчина открыл стрельбу возле дома своей сожительницы и убил ее несовершеннолетнего брата. Злоумышленника задержали.

Как сообщала "Страна", французские правоохранители задержали подозреваемого в нападении на православного греческого священника в Лионе, пока тот ел шашлык.