Легендарная берлинская пивная Ständige Vertretung внесла канцлера Германии Ангелу Меркель в "черный список" из-за введения в стране карантина. Помимо нее, в список также попали ряд других немецких политиков.

Об этом в Facebook заявили исполнительный директор заведения Йорн Петер Бринкманн, а также его деловой партнер Ян Филипп Бубингер.

По их словам, правительство Германии никак не подготовилось ко второй волне коронавируса.

"Со стороны правительства не было предпринято никаких шагов, и было ожидаемо, что теперь врачи работают на грани возможностей", - сообщили они в совместном заявлении.

Ссылаясь на исследования института Роберта Коха, бизнесмены отмечают, что риск заразиться коронавирусом в гастрономических заведения не превышает 3%. При этом среди их посетителей, по их словам, есть множество местных политиков.

"Некоторые из этих политиков решили вновь закрыть рестораны, запретить нам работать. Этих политиков мы немедленно вносим в черный список. Мы не будем рады канцлеру Ангеле Меркель, министру финансов Олафу Шольцу, премьер-министру Баварии Маркусу Зодеру, бургомистру Берлина Михаэлю Мюллеру", - заявили владельцы заведения.

Напомним, в Германии, как и предполагалось, ужесточают карантинные меры, в связи с ростом новых случае Covid-19. Новые ограничения вступают в силу со 2 ноября.

Также "Страна" рассказывала, что вслед за Германией о новом локдауне заговорили власти Франции. Там вновь запретили выходить из дома, закрыли кафе, сотрудников перевели на удаленку