Заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев рассказал, что будет на столе у российских космонавтов на борту Международной космической станции в канун Нового года.

Об этом сообщает ТАСС.

"Конечно, изобилия не будет. Американцы еще собираются (на МКС - Ред.). Тогда будет что-то с ними доставлено. Что-то подготовим, и это перейдет на их корабль. В этом плане все нормально", - заявил он.

В очередной раз просить Соединенные Штаты о помощи придется из-за переноса запуска "Прогресса МС-16" на 2021 год. Ожидалось, что на российской ракете космонавтам отправят грейпфруты, лимоны, апельсины, черную икру, шоколад, сухофрукты, орехи, конфеты, ягоды с сахаром, сгущенное молоко, маслины, печенье, зефир в шоколаде и пирожные.

Однако из-за неполадок с новым транспортом экипажу российского сегмента МКС придется довольствоваться привычным рационом.

Напомним, через день после очередных неполадок на Международной космической станции (МКС) экипаж устранил возникшие неисправности туалета, подогревателя пищи, а также системы получения кислорода.