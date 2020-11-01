Вчера украинский боксер Александр Усик победил британского тяжеловеса Дерека Чисору. Онлайн-трансляцию боя вела "Страна".

После победы Александра в Сети разгорелась кампания травли со стороны националистов, которым не нравятся политические взгляды Усика. Интересно также, что его бой почему-то не транслировал ни один украинский телеканал.

При этом бой украинца с британцем смотрела вся страна - в том числе по российским каналам, заблокированным в Украине.

С ночи в социальных сетях начался вал поздравлений Усику от известных и простых украинцев, а также массово - со стороны россиян. А вот представители украинской власти с самого утра как набрали в рот воды. На момент публикации материала ни президент, ни премьер спортсмена не поздравили. Отметился только спикер Рады.

"Страна" рассказывает о победе нашего боксера и о реакции на нее.

Как Усик Чисору побил

Победа досталась украинскому боксеру в тяжелом поединке.

Это лишь второй выход Усика на ринг в супертяжелом весе. Но и в нем он был на 17 килограмм легче британца Чисоры. Учитывая, что Дерек выступает в своем весе уже долгие годы, в этом у него перед украинцем было явное преимущество.

И поначалу оно давала о себе знать. Британец, который старше украинца, двигался стремительно и бил молниеносно. По крайней мере, первые три раунда. Он заметно теснил Усика и держал инициативу за собой.

При этом серьезных ударов Усик сумел избежать - он постоянно уклонялся и выворачивался из всех углов, куда загонял его Чисора. Но все равно - в эти моменты с очевидностью стало понятно, что победа украинца совсем не предопределена.

Но оттого бой становился еще более захватывающим.

К четвертому раунду британец заметно утратил напор. Но Усик, вопреки ситуации, не стал менять тактику и продолжил работать в основном ногами. Стало понятно, что стратегия была - измотать более тяжелого Чисору.

Кстати, понимал это преимущество Усика и британец, почему с первого же раунда и начал ожесточенные атаки. Пытаясь заработать максимум очков, пока еще свеж и полон сил.

Не давал он Усику отдыхать и после того, как стал двигаться медленнее. Периодически Чисора переходил в быстрые атаки, а украинский боксер снова больше уклонялся, чем контратаковал. Впрочем, его редкие контрудары весьма часто "прилетали" в цель - голову противника.

Интенсивнее всего Уиск и Чисора разгоняли накал к завершению каждого раунда. Каждый пытался провести удачную атаку и не позволить противнику ударить в ответ благодаря звонку гонга.

Во второй половине боя Усик начал получать уже явственный перевес. Он чаще попадал в цель, хотя и продолжал бегать по рингу - в то же время Чисора упорно ходил за ним вслед. Именно ходил - неумолимо надвигаясь, как танк. Но было заметно, что запал у британца уже не тот. Впрочем, когда они сходились для обмена ударами, Чисора "оживал" и молотил по украинскому бойцу как в первых раундах.

В кровоподтеках у Александра была даже спина.

Соперники вообще стали часто входить в короткий, но яростный клинч, когда Усик опускал корпус и "нырял" подмышку Чисоре. Тот же немедленно начинал избивать его по спине и почкам. Рефери, дав британцу нанести несколько ударов, разнимал противников.

10-12 раунды были явно за Усиком. Чисора становился все медленнее, но украинский боксер не поддавался соблазну сломя голову броситься в атаку. Он придерживался ровно той же тактики, что и в начале боя: изматывающие пробежки вокруг британца и периодические серии ударов. Причем чаще всего - ответных. Но от этого не менее метких.

Впрочем, ни Усик, ни Чисора попасть так, чтобы противник "поплыл", ни разу не смогли. И здесь вопрос больше к британцу, который, судя по его тактике, планировал решить дело нокаутом или хотя бы серией весьма эффектных ударов, которые бы деморализовали украинца.

Усик же изначально такой заявки не делал. Его целью явственно было выиграть по очкам и не идти в опасный фулл-контакт с британским супертяжем.

Так и произошло. Украинец победил по очкам единогласным решением судей - 117:112, 115:113, 115:113. Победил прежде всего за счет правильной и умной стратегии.

Следующий бой у нашего спортсмена - с британцем Энтони Джошуа, который был в зале и наблюдал за триумфом украинца. Очевидно, что тактика Усика будет учтена. И выиграть следующий поединок "ногами" ему постараются не позволить.

Но в любом случае, теперь Усик - официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO. И его победа - это большое событие для Украины. Причем, как оказалось, для многих - со знаком "минус".

"Усика не поздравляю". Реакция националистов

Усика традиционно "хейтят" националисты и близкие к ним политические силы - за "неправильную" с их точки зрения позицию в отношении России и православия (Александр - прихожанин УПЦ). Усик часть времени проводит в Крыму, где у него живет семья, и призывает к дружбе между Россией и Украиной, а также к примирению на Донбассе и вообще внутри страны.

Но на ринг он выходит в любом случае под украинским флагом, как украинский спортсмен, а вчера при появлении Усика в зале заиграла украиноязычная песня про козаков. На его боксерской форме была и надпись "Симферополь".

Однако это "патриотов" не смутило. Вместо радости, что Александр в очередной раз прославил украинский флаг на весь мир, они начали грустить, что победил не Чисора.

Это началось уже в комментариях к посту Александра, где он благодарит всех за поддержку.

"Засудили! Реально Чисора был лучший!", - ответил боксеру депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин.

"Нет никаких Усиков. Тишина ... Предатели Украины заслуживают самое меньшее - забвения", - пишет политолог и сторонник Порошенко Александр Палий.

"Усик выиграл справедливо. Но особой радости не испытываю. "Русский мир" и московский патриархат с него ничем не выбьешь, но победил в трусах с надписью "Симферополь - это Украина!" К сожалению бокс боксом, трусы с надписью это +, но Усик он не патриот Украины...", - выдал полный сомнений пост бывший доброволец АТО Игорь Мазур, который сейчас работает в Офисе омбудсмена Денисовой.

Телеведущий-порохобот Виктор Литовченко считает, что наш спортсмен "едва прополз" к победе.

"Учитывая с каким скрипом любитель московских попов прополз этот бой, где ставки на его победу были в 10 раз выше (то есть ниже математически, но суть не в этом), против серьезных дядек типа Джошуа или Тайсона Фьюри ему можно даже не рыпаться . Реально же победа авансом. Просто не его вес вот совсем", - пишет он.

Олег Борисов, редактор телеканала "Дом", который вещает на неподконтрольные территории Донбасса, решил украинца с победой не поздравлять.

"Усика не поздравляю, потому что он: не видит российских военных на Донбассе, не знает, что Крым оккупирован (его за язык не тянули, он сам бегает по пророссийским каналам и ляпает бессмысленные вещи). Если бы он не лез в политику - я бы его поздравил с победой. Сейчас у меня сомнения в стране, которую он представляет".

Другие ставят в вину Александру восторженные комментарии о нем на российских каналах.

"Определено точно такие комплиментарные комментарии со стороны российских пропагандистов в адрес украинских спортсменов, которые стояли бы на твердых проукраинских политических позициях, мы никогда не дождались.

А тут вот, как-то так.

Увы, но нет, не наше...", - комментирует политолог-порохобот Павел Нусс.

О позиции националистов относительно Усика, свидетельствуют и итоги опроса на сайте Радио "Свобода", где большая часть сказала, что будет болеть за Чисору.

На ТВ не показали, Зеленский сразу не поздравил

Впрочем, недовольство ультра-патриотов - явление для побед Усика привычное. Однако в этом году к травле боксера как-то молчаливо примкнули власти и ведущие телеканалы.

Начнем с того, что ни один из них боя Усика с Чисорой не показал. Единственным официальным ретранслятором стал интернет-сервис "Мегого", который продавал доступ к бою.

То есть посмотреть на бой самого известного украинского боксера бесплатно на территории Украины вообще было нельзя. И это пожалуй впервые в недавней истории страны.

Также не смогли увидеть бой те, кто живет в сельской местности и имеет проблемы с доступом к скоростному интернету. А также не имеет телевизора, который бы поддерживал smart TV.

Многие украинцы выходили из ситуации так: включали VPN и шли смотреть матч на сайт российского телеканала РенТВ, заблокированного еще при Порошенко. Там бой транслировали как раз бесплатно для всех.

В Сети уже комментируют. "Я правильно понимаю, что бой Усика украинские телеканалы не транслировали исключительно из-за заботы о чувствах верующих. Верующих в Томос и в сивочолого гетьмана?", - поинтересовался одесский блогер Роман Романов.

"С удивлением узнала о том, что украинские каналы не транслировали бой Усика. Тем не менее, это не помешало ему победить!

Так всегда бывает, когда ты профессионал и четко знаешь что делаешь. И тут даже без поддержки можно справиться. Молодец!", - пишет медиаменеджер Анастасия Рагимова.

"Украинские каналы бой не транслировали и пришлось смотреть на Ютубе с комментариями депутата Госдумы РФ. Ганьба!", - пишет политолог Николай Спиридонов.

Не лучшим образом повели себя и власти. По состоянию на 14:00 Усика из всех топ-чиновников поздравил только спикер парламента Дмитрий Разумков. Президент же и премьер пока молчат.

С одной стороны это можно объяснить тем, что бой не за титул чемпиона мира, а только ступенька к этому званию (правда, для Украины невероятно важная). С другой - власти бросаются поздравлять и по менее важным поводам. Например, Зеленский с утра уже сообщил, что сегодня День соцработника, а насчет Усика - промолчал.

"Наверное до сих пор взвешивают - как отнесётся к этому поздравлению "патриотическая общественность". Как взвесят, тогда и скажут. Может быть", - комментирует это молчание телеграм-канал "Политика Страны".

"А Зеленский поздравил Усика с победой или очканул перед патриотом?", - интересуется блогерша Мирослава Бердник.

"Судя по реакции Зеленского на победу Усика у государственных патриотов сегодня траур, - делает вывод заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"Яка жахлива перемога"

Но большинство украинцев радовались победе Усика и осудили "патриотическое" недовольство.

"Поздравляю Александра Усика с победой!

А что касается траура по этому поводу особо упоротых, то здесь, конечно же, удивляться нечему.

Усик никогда не скрывал своих взглядов и своей жизненной философии.

Приведу лишь одно его выступление - обращение к форуму «Люди мира», что проходил в сентябре в Святогорске.

"В книге "Искусство войны" одно из пяти правил - раздели дружных, и тогда ты победишь. Нам нужно стать едиными, надо стать кулаком, и тогда у нас все будет хорошо.

Политики разъединяют. Народ должен быть вместе. Не должно быть "я за того, а я за этого". Народ должен быть за страну. Кто-то хочет европейских ценностей, но забывает, что у нас есть и свои ценности. Мы должны их растить. Ценности - это наша православная вера, это семья, наши близкие, наш дом, друзья.

Свобода у всех разная. Мы чуть-чуть захлебнулись свободой, которую нам дают.

Все нужно делать с добрыми намерениями. С плохими намерениями от старта до финала ты не дойдешь", - цитирует боксера главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

Вот видео этого выступления Усика.

"Всех адекватных с победой! Усик показал великолепный бокс! Вопреки всему: от рефери до дебилов среди сограждан", - пишет нардеп Олег Волошин.

"Судя по радостным анонсам патриотов, бой они смотрели внимательно и очень уж на проигрыш Усика надеялись. Такой вот феномен. Украинский спортсмен, славит страну по миру не меньше, чем Кличко и Шева в своё время. Но нет, ему патриоты желают поражения. Как и Ломаченко желали. Ибо он чужой для них", - анализирует журналист Максим Войтенко.

Врач Игорь Писаренко потроллил хейтеров Усика.

"Яка жахлива перемога! Усик — ой! Чисора обманул надежды всех патриотов и оказался рукой Москвы".

"Те кто разгоняет зраду и вешает на Усика ярлыки, похоже забыли, что он в отличие от Павла Казарина или Ленура Ислямова после оккупации родного Крыма не побежал получать оккупационный российский паспорт и служить оккупантам а четко и однозначно продолжил защищать спортивную честь Украины под украинским флагом", - напоминает экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Патриёты и стерненки, болевшие за Чиссору - пойдите выпейте успокоительное. И заткнитесь.

Саша делает для страны больше, чем вы все вместе взятые. Он по настоящему прославляет Украину на всех континентах!", - пишет телеведущий Дмитрий Спивак.

"У наших упоротых патриотов сегодня траур - Александр Усик победил англичанина Чисору и отстоял чемпионский титул.

Украинский флаг опять поднят на международной спортивной арене, звучал украинский гимн, во всем мире опять узнали насколько богата наша земля талантами.

"Патриоты Украины" рассчитывали на поражение украинца и болели за его соперника, постепенно деградируя в своем псевдо-патриотическом угаре. Им невдомек, почему Усик не поддержал убийства украинцев на Донбассе, почему не стесняется своей веры и убеждений, для них мировоззрение победителей чуждо. Им сложно жить без команд с посольств, без грантов, безнаказанности и уютных схронов - это их мир.

Но не стоит обращать внимание на ущербных, а по примеру Усика нужно работать над развитием нашей страны, каждый в своем направлении.

Украину и Усика поздравляю с ПОБЕДОЙ!", - пишет журналист Дмитрий Василец.

Поздравили Александра и в Украинской православной церкви.