В понедельник, 2 ноября, в рамках еженедельного "гуманитарного коридора" будет работать контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" на неподконтрольной части Донецкой области. Блокпост в Еленовке граничит с украинским КПВВ "Новотроицкое".

Об этом говорится в заявлении "ДНР".

КПВВ будет работать в понедельник с 09:00 до 18:00 по следующим правилам:

Для въезда на неподконтрольную территорию, необходимо будет иметь при себе специальное разрешение "межведомственного оперативного штаба" т.н. "ДНР";

Для выезда с неподконтрольной Украине территории, необходимо будет иметь прописку на подконтрольной территории;

При въезда на неподконтрольную территорию нужно будет заполнять бланк-согласие на направление в стационар. Либо же желающим предложат пройти экспресс-тест на коронавирус;

В случае отрицательного результата – заполняется бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции. Если тест будет положительным – прибывшего отправят на стационарное лечение.

Остальные КПВВ на линии разграничения закрыты со стороны "ДНР" из-за угрозы коронавируса с марта. Позже на КПВВ "Еленовка" организовали гуманитарный коридор, который действует два раза в неделю.

В КПВВ "Новотроицкое" перемещение граждан происходит по понедельникам и пятницам, когда т.н. "ДНР" открывает пункт пропуска со своей стороны. При этом с пропиской в Луганской области на неподконтрольную часть Донецкой не пропускают.

Ранее мы писали о том, как в палатке у КПВВ "Новотроицкое" поселились два десятка человек, которых не пускают в "ДНР".