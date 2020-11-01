Правительство Венгрии поддержало указ о продлении закрытых границ для иностранцев с первого ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает венгерский телеканал 444.

До 1 декабря граждане других государства не смогут попасть на территорию Венгрии (исключение сделали для дипломатов). Кроме того, со 2 ноября в стране планируется закрытие ресторанов и магазинов, а также спортивных и культурных мероприятий.

По словам премьер-министра, Виктора Орбана, во многих европейских странах ситуация с коронавирусом "гораздо хуже", чем в Венгрии.

"Некоторые страны более снисходительными, тогда как Венгрия более строгая в этом. У нас достаточно больничных коек, лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких, врачей и медсестер", - заявил Орбан. По его словам главное - соблюдать список существующих карантинных ограничений.

Премьер-министр отметил, что Венгрия в начале года заказала 1,4 миллиона доз российской вакцины против гриппа, однако накануне дозаказала еще 360 тысяч, несмотря на предостережения Евросоюза о сомнительном качестве препарата с призывами отказаться от вакцины, результаты клинических исследований которой нельзя проверить.

Напомним, Венгрия изъявила желание купить российскую вакцину против коронавируса при условии ее сертификации в альянсе и стала первой из стран Евросоюза, которая пошла на такой шаг. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Как сообщала "Страна", Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично призвал жителей Закарпатья отдать свой голос за "Партию венгров Украины".