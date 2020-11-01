В канадском Квебеке вооруженный ножом мужчина набросился на людей, в результате чего двое были убиты. Еще, по меньшей мере, пятеро жертв получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает CBC.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 31 октября. Пострадавших госпитализировали. По данным полиции, преступник был одет в средневековый костюм.

Трагедия случилась в районе Парламентского холма в центральной части провинции. Сейчас правоохранители просят жителей оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу.

Чуть позже, рассказали правоохранители, виновника инцидента удалось задержать.

Напомним, в центре французского Лиона арестован вооруженный ножом мужчина. В четверг, 29 октября, утром он стоял на трамвайной остановке и размахивал ножом с трехдюймовым (7,62 см) лезвием.

Также мы сообщали, что после теракта в Ницце вооруженный мужчина с криками "Аллах акбар" напал на полицейских в Авиньоне.