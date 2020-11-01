С 1 ноября Беларусь закрыла границы на въезд для всех иностранцев из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает Госпогранкомитет страны.

"С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу республики в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной Covid-19", - говорится в сообщении.

Исключение составили возвращающиеся домой граждане РФ и украинцы, которые едут через страну транзитом "в соответствии с соглашением между правительством Беларуси и Кабмином Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС, который проходит по территории республики".

Также запрет не касается транспорта с грузами ЧАЭС, дипломатов, экипажей общественного транспорта, семей граждан Беларуси, а также глав и членов официальных делегаций, оказывающих международную безвозмездную помощь стране.

Отметим, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко не раз заявлял, что не верит в коронавирус, пока сам им не переболел.

Напомним, с 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19.

Как сообщала "Страна", белорусские пограничники заявили, что задержали на границе с Украиной четырех "радикально настроенных" человек, у которых при себе было оружие.