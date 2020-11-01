На Прикарпатье в Рогатинскую районную больницу была доставлена семья из трех взрослых и двух детей после того, как их доставили туда без сознания. Медики отправили их в реанимацию. Семья накануне собирала в лесу грибы.

Об этом сообщает "ТСН".

Так, детей в возрасте 6 и 9 лет привезли в медицинское учреждение без сознания, сейчас они находятся в реанимации. Медики сообщают, что им удалось вытащить их из тяжелого состояния.

Состояние матери, бабушки и дяди оценивается как средней тяжести. Семья собирала грибы в лесу. По их словам, они напоминали шампиньоны, однако опытные грибники рассказывают, что их могли спутать с ядовитыми грибами.

Ранее сообщалось, что в Днепре 7-летний мальчик умер после того, как нашел на прогулке гриб и съел его.

Также мы писали, что в Украине зафиксировали около полутора сотен эпизодов отравлений грибами. 11 случаев - смертельные.