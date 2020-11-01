На Кипре отменили так называемые "золотые паспорта", которые подразумевают получение гражданства в обмен на частные инвестиции со стороны претендента.

Это с середины октября анонсировали правительственные источники Кипра, а также соответствующий законопроект, который вступает в силу сегодня.

Так, Министерство финансов и министерство внутренних дел Кипра давно выступали за отмену системы из-за множества нарушений, а 13 октября стало известно о поддержке решения со стороны Совета министров.

Отметим, поводом для отмены "золотых паспортов" стало расследование арабского телеканала Al Jazeera, корреспонденты которого выдали себя за граждан Китая с судимостью за отмывание денег. Журналисты пытались узнать, можно ли получить гражданство Кипра при наличии судимости и пачки денег. Когда оказалось, что это проще, чем кажется, глава кипрского парламента Димитрис Силлори подал в отставку.

До этого местные власти пытались бороться с изъянами системы. Так, неоднократно устраивались проверки 42 новых граждан, которые входили в "группу высокого риска". Таким образом седьмого октября гражданства были лишены семь инвесторов, которые получили документы под ложным предлогом или скрыли важную информацию.

Напомним, власти Кипра решили ликвидировать программу получения гражданства страны (т.н. "золотые паспорта" пользовались популярностью и среди украинских бизнесменов - Ред.) через инвестиции в экономику страны. Получить "золотой паспорт" с 1 ноября этого года станет невозможно.

Как сообщала "Страна", Европейская комиссия (ЕК) начала процедуру о нарушении законодательства Европейского Союза в отношении Мальты и Кипра. Это связано с программами стран по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции, или так называемых "золотых паспортов".