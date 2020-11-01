По состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 7 959 человек.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, общее число зараженных достигло 395 440 человек. Умерли за последние 24 часа 110 пациентов. Выздоровели 2 513 человек.

Болеет на данный момент 226 693 человека. За сутки показатель вырос на 5 336 человек. Еще 7 757 украинцев под подозрением.

Больше всего зараженных обнаружено в Харьковской области (883), Житомирской (708) и Киеве (689).

Напомним, за вчерашние сутки в Украине было зафиксировано антирекордное число больных - 8 752. Больше всего новых пациентов с Covid-19 выявили в Киеве и Донецкой области.

Ранее мы писали, что общая заполненность коек в опорных больницах первой волны для больных Covid-19 в Украине достигла 67,2%.