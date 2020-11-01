По итогам подсчета 72,45% бюллетеней, предварительно на парламентских выборах в Грузии в этом году победила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Об этом сообщает пресс-служба ЦИКа страны.

Так, по предварительным результатам, партия победила с 48,51% голосов. Со ссылкой на данные экзитпола, глава партии-победителя Бидзина Иванишвили поздравил коллег, не дожидаясь официальных итогов выборов.

В то же время партия "Единое национальное движение" получила 26,15% голосов, а "Европейская Грузия — движение за свободу" - 3,82%.

На четвертом месте оказалась пророссийская партия "Альянс патриотов" с 3,29% голосов. Однопроцентный избирательный барьер, предварительно, прошло всего девять партий.

Напомним, явка избирателей на парламентских выборах в Грузии к 20:00 по тбилисскому времени, по предварительным данным, составила 56,11%.

Как сообщала "Страна", стали известные результаты опросов избирателей, мнение которых узнавали при выходе из участков после голосования на парламентских выборах в Грузии. В них приняли участие 48 партий и 2 блока. В выборах также участвовала партия Михаила Саакашвили - "Единое национальное движение".