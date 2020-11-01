В Молдове, которая из-за роста заболеваемости коронавирусом уже ждет поставку российской вакцины, начались вторые в истории страны выборы президента.

В лидерах гонки оказались нынешний президент Игорь Додон и глава "Партии действия и солидарности", бывший премьер-министр Майя Санду, которая на прошлых выборах проиграла Додону во втором туре.

Всего в избирательном процессе принимают участие восемь кандидатов, среди которых глава партии "Платформа" Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, бывший руководитель либерал-демократической партии Тудор Делиу, Виолетта Иванова, а также глава Партии национального единства Октавиан Цику и Дорин Киртоакэ от блока Unirea.

Согласно результатам опросника "Vox Populi — октябрь", у Додона есть преимущество в виде поддержки на уровне 42,9%, в то время, как за Санду свои голоса готовы отдать лишь 24,3% избирателей. Ожидается второй тур, для которого необходимо набрать более 50% голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 ноября в Молдове состоятся выборы президента, которые могут, как и в Белоруссии, перерасти в Майдан. В рейтингах лидирует действующий лидер Игорь Додон, который признавал Крым российским, а его соцпартия является официальным партнером путинской "Единой России" (у него, по соцопросам, более 30% поддержки). Его главный оппонент - ориентированная на Запад бывшая глава правительства Майя Санду, с примерно 18%.

Как сообщала "Страна", в Одесской области пограничники обнаружили на мели Кучурганского водохранилища полиэтиленовую трубку, при помощи которой в направлении приднестровского сегмента собирались перегонять спирт.