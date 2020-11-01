В ночь на 1 ноября украинский боксер Александр Усик одержал победу над британским боксером Дереком Чисорой. Это был второй бой украинца в супертяжелом весе.

В мини-интервью после боя Александр Усик был самокритичен - он поставил себе тройку за этот поединок и сказал, что настраивался на более жесткий бокс. А вот экспертов в кавычках он слушать не намерен и впредь.

"Да, я ожидал такой поединок. Мы настраивались на еще более (жесткий - Ред.)" - сказал спортсмен.

Отвечая на вопрос, показал ли этот бой, что украинец сможет эффективно выступать в супертяжах, он сказал "Я не знаю. Это вопрос к условным экспертам".

Что касается того, какую бы он себе поставил оценку, Усик ответил "три".

Напомним, что "Страна" вела онлайн боя Усик - Чисора.

Также перед боем года мы описали полный расклад предстоящего поединка.