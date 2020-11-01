В субботу, 31 октября, в Черновицкой области было выявлено рекордное число новых случаев коронавирусной болезни - более 400.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

Так, за минувшие сутки в регионе лаборатории подтвердили 409 новых случаев Covid-19. Выздоровели за этот период 98 человек, скончались 6 человек.

"Коронавирус на Буковине сегодня пересек отметку в четыре сотни заражений в сутки. Есть сейчас 10 743 активных больных. При этом сезонные вирусы также никто не отменял. Уверен, все чаще приходится слышать, что заболел кто-то из родственников, друзей, коллег. Болезнь коварная и непредсказуемая. Берегите себя и близких", - заявил губернатор.

Напомним, за сутки 30 октября в Украине было зафиксировано антирекордное число больных - 8 752. Больше всего новых пациентов с Covid-19 выявили в Киеве и Донецкой области.

Ранее мы писали, что общая заполненность коек в опорных больницах первой волны для больных Covid-19 в Украине достигла 67,2%.