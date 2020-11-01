В российском Омске, где несколько лет назад рабочие демонтировали киоск с продавщицей внутри, местные жители вскрыли ларьки и похитили большое количества мороженого. Однако места для его хранения грабители не нашли, потому весь их "заработок" за ночь растаял.

Об этом в субботу, 31 октября, информирует пресс-служба местной полиции.

"В городской отдел полиции № 4 обратился омич, который через окно своей квартиры на улице Серова увидел, как двое молодых людей что-то переносят в коробках. В то же время в полицию поступило сообщение о проникновении в киоск", - говорится в сообщении.

Пока полицейские доехали до места происшествия преступникам удалось погрузить коробки с лакомством в такси и скрыться. Однако очевидцу удалось описать одного из грабителей.

Правоохранители опознали ранее судимого 18-летнего омича. Во время беседы со стражами порядка тот признался, что вместе с 21-летним товарищем проник в два киоска и вынесли из них ноутбук, 700 рублей (250 гривен по курсу) и 26 коробок с мороженым. Награбленное злоумышленники планировали оставить в гараже своего знакомого.

Омским копам удалось найти там все мороженое, однако на тот момент оно растаяло. Похищенный ноутбук грабители успели продать. В свою очередь владелец киосков оценил материальный ущерб в 50 тысяч рублей, правоохранители уже открыли уголовные дела по факту кражи. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее мы рассказывали о том, как в Сумской области преподаватель колледжа вместе с учеником по ночам совершали кражи в киосках.

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