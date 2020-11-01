Министерство иностранных дел Турции осудило нападение на православного священника во французском Лионе.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД.

"На этот раз мы решительно осуждаем расстрел православного священнослужителя в Лионе, Франция. Мы надеемся, что священнослужитель, который был серьезно ранен во время нападения, выздоровеет как можно скорее и что такие нападения прекратятся", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД добавили, что Турция, как страна, которая "годами борется со всеми формами терроризма", выражает солидарность с французским народом и православной общине, проживающей во Франции.

Напомним, в субботу, 31 октября, в Лионе неизвестный выстрелил в православного священника. Пострадавший был госпитализирован. Правоохранители уже задержали преступника, его мотивы остаются неизвестными.

Стоит отметить, что отношения между руководством Турции и Франции на данный момент нельзя назвать партнерскими. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что французский президент Эммануэль Макрон "нуждается в лечении психических расстройств". Такое заявление стало реакцией на его высказывания об исламе в связи с терактом в пригороде Парижа, где 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя.

После жесткого убийства преподавателя Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими организаций.