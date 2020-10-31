Налог на проживание в отелях вводится в Турции с 1 ноября.

Об этом информирует РИА Новости.

Однако на фоне глубокого кризиса, который переживает туризм из-за пандемии коронавируса, в туротрасли страны рассчитывают, что его введение будет вновь отложено.

Введение налога изначально предполагалось с 1 апреля 2020 года в размере 1%, с 1 января 2021 года он должен был повысится до 2%. Однако в марте президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отсрочке введения налога до ноября в качестве одной из мер поддержки турбизнеса на фоне пандемии коронавируса.

"Срок введения налога уже подошел, но ясности пока нет. В парламенте подняли вопрос о новой отсрочке его введения, и мы полагаем, что такое решение будет принято. У государства нет шансов получить деньги ни от туроператоров, ни от турагентств, ни от отельеров, ни от самих туристов из-за кризиса в отрасли", - заявил представитель Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB).

Ранее "Страна" сообщала, что Турцию и Грецию накрыло мощное землетрясение.

Так, в турецком Измире погибли 12 человек, а в Греции - двое.