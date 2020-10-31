Совет Европы предупредил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, что принятие законопроекта президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) будет "вопиющим нарушением" основного закона.

Об этом говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич и президента Венецианской комиссии Джианни Букиккио на имя спикера парламента, передает "Интерфакс-Украина".

"Прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения властей. Нарушение Конституции, даже если, возможно, хорошая причина, не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, преследующих целью борьбу с коррупцией. Мы понимаем, что перед вами стоит очень серьезная задача, и не недооцениваем необходимость своевременных, твердых и решительных действий. Тем не менее, мы настоятельно призываем вас учитывать неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны возможного поспешного решения уволить конституционных судей", - говорится в заявлении.

Авторы письма призвали Разумкова "изучить возможные альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны".

"GRECO (Группа стран Европы против коррупции) продолжит мониторинг соблюдения Украиной международных антикоррупционных стандартов. Венецианская комиссия и Совет Европы готовы - в срочном порядке, но со временем, которое необходимо для проведения тщательного анализа различных вариантов - помочь вам в разработке конкретных решений для решения текущей ситуации", - говорится в письме.

Напомним, во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес решение о несоответствии Конституции положений закона "О предотвращении коррупции".

В связи с этим 29 октября президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Верховную Раду о лишении полномочий всех судей Конституционного суда.

В свою очередь в партии "Европейская солидарность" заявили, что не будут голосовать за инициативу главы государства, а лидер "Батькивщины" назвала идею Зеленского смешной и абсурдной. Похожее мнение сложилось и у представителей "Голоса", а также "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Венецианская комиссия выступила против нарушения Конституции при решении проблемы с Конституционным судом Украины (КС), возникшей после признания незаконными положений антикоррупционного законодательства.