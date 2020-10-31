Столица Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт обесточена в результате обстрелов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Степанакерт остался без электричества в районе 21:40 по киевскому времени. Сейчас весь город обесточен.

Вечером в субботу сообщалось, что в окрестностях Степанакерта прозвучала серия взрывов, в городе включилась воздушная тревога.

Серия взрывов прозвучала в окрестностях карабахского Степанакерта, в городе включилась воздушная тревога, передает корреспондент РИА Новости.

Город обесточен. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян обратился к Путину за помощью по обеспечению безопасности в Нагорном Карабахе.

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