Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что в стране отношение к мусульманам такое же, как и к представителям других конфессий.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира" в день 24-летия с момента основания первого арабского международного телеканала.

"У нашей страны нет проблем ни с какой религией, отношение к мусульман во Франции такое же, как и к представителям других конфессий. Мусульмане могут свободно исповедовать свою веру", - сказал Макрон.

По его словам, во Франции законодательно закреплено наказание за любые проявления расизма, национализма, шовинизма и других видов дискриминации. В то же время глава государства отмечает, что власти Франции не позволят прикрываясь религией нарушать другие законы страны, в частности о равных правах для мужчин и женщин.



"Я понимаю чувства мусульман, но моя роль - также защищать права, в том числе право из прав французского народа на свободу слова, это не официальные СМИ печатают карикатуры, это независимые СМИ, но это не значит, что я лично поддерживаю все, что говорится, пишется или рисуется", - добавил Макрон.

Видео: YouTube/ Emmanuel Macron

Напомним, 29 октября, в 9 утра по местному времени во французском курортном городе Ницце произошло нападение в храме. Мужчина, вооруженный ножом, убил троих человек. Мэр города Кристиан Эстрози сообщил о задержании преступника и назвал инцидент терактом. С тех пор в разных регионах Франции произошло несколько нападений, в том числе и на представителей правоохранительных органов. В связи с этим власти объявили максимальный уровень террористической угрозы.

После этих атак президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что принял решение мобилизовать армию и усилить контроль в школах.