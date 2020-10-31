Французские правоохранители вечером в субботу, 31 октября, задержали подозреваемого в нападении на православного греческого священника в Лионе.

Он был задержан в третьем округе Лиона, то есть, фактически в пригороде, отмечает издание Lyonmag.

Стрелка опознали, когда он ел шашлык. При задержании оружия у него не обнаружили. В свою очередь, прокурор Лиона подтвердил факт ареста подозреваемого, сославшись на показания первых свидетелей стрельбы - именно по их описанию был составлен фоторобот, и сейчас они подтвердили, что задержанный является тем человеком, который ранил священника.

Раненого греческого священника православной церкви госпитализировали - напомним, что потерпевший находился в сознании и сказал, что не знает человека, атаковавшего его.

Прокуратура Лиона заявила, что возбудила дело о покушении на убийство. Однако мотивы стрелявшего в священника пока не установлены, отметил мэр города Грегори Дусэ и добавил, что "ни одна из версий случившегося не исключается", в том числе и версия теракта. На контакте с группой следователей находится Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

Ранее сообщалось, что с понедельника церковные службы во Франции будут проходить без прихожан.