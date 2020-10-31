На Прикарпатье из-за снега и тумана у озера Несамовыте заблудились туристы из Львова.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в области.

"31 октября в 14:35 поступило сообщение о том, что туристы: 1999 г.р. и 1997 г.р., жители города Львов, двигаясь по горному туристическому маршруту в районе озера Несамовыте Яремчанского городского совета, в связи с осложненными погодными условиями (выпадение мокрого снега, туман) значительно обессилев, потеряли ориентировку и не могут самостоятельно продолжать движение. Телефонная связь с лицами периодически поддерживалась", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в 14:55 для проведения поисково-спасательных работ направлено 4 спасателей.

"В 16:20 спасатели встретили истощенных туристов неподалеку озера Несамовыте, предоставили им горячий чай, в медицинской помощи они не нуждались. Спасатели обеспечили сопровождение туристов НСБ "Заросляк", где туристы остались на ночлег", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что харьковчанка и житель Киевской области заблудились в Карпатах.

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